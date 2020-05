Fiera Ragazzi, edizione online vola oltre 60 mila visitatori

Chiude con ottimi risultati la speciale edizioni della 57/ma Bologna Children's Book Fair, per la prima volta online, dal 4 al 7 maggio, a causa della pandemia. Sono stati oltre 500 gli editori che si sono registrati, in 4 giorni, alla piattaforma Global Rights Exchange, per un totale di 20.000 titoli caricati in versione digitale. Oltre 60.000 i visitatori, di cui il 75% stranieri, e più di 400.000 le pagine viste.

E sono stati 240 i giovani illustratori da 47 Paesi che hanno preso parte all'opportunità unica offerta dalla 24H Illustrators Marathon, 2.500 gli illustratori, provenienti da 80 Paesi, che hanno decorato con le loro opere la versione virtuale dell'ormai tradizionale Muro degli Illustratori. Trentadue i premi annunciati online, tra cui il dal BOP - Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year; 8 le mostre presentate ai professionisti del comparto e ai book lovers di tutto il mondo, e oltre 40 gli appuntamenti in programma.

La 58/a edizione della fiera si svolgerà dal 12-15 aprile 2021, con alcuni degli eventi originariamente in programma per quest'anno tra cui le tante attività proposte da Sharjah, Paese Ospite d'Onore, e la mostra dedicata a Sarah Mazzetti, l'illustratrice vincitrice dell'edizione 2019 del Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children's Book Fair - Fundación SM.