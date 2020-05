Delivery gourmet per raccolta fondi

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAG - Una cena di raccolta fondi a domicilio per aiutare l'Antoniano a sostenere le famiglie più colpite dall'emergenza sanitaria e sociale dovuta alla pandemia.

È l'iniziativa promossa da Emporio Armani Ristorante e Antoniano, con il contributo di Galleria Cavour Green, Banca di Bologna, Cantina Paltrinieri, QN Il Resto del Carlino.

Venerdì 15 maggio Emporio Armani Ristorante preparerà e consegnerà a domicilio una cena di alta gastronomia per raccogliere fondi in favore delle famiglie in difficoltà sostenute dall'Antoniano di Bologna che, in questi giorni di emergenza, sta fronteggiando un grande aumento delle richieste di aiuto. Il ricavato dell'iniziativa sarà interamente devoluto al Fondo Emergenza che Antoniano ha creato per aiutare i più fragili.

La cena dovrà essere prenotata entro lunedì 11 maggio. La consegna è prevista nel territorio di Bologna ma tutti possono offrire un contributo anche regalando una cena a un amico bolognese o donandola agli operatori sociali.