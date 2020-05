Coronavirus: 108 nuovi casi e 29 morti

E' di 108 nuovi casi (di cui appena cinque a Piacenza, la provincia più colpita) e di 29 morti il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, secondo i dati, aggiornati alle 12, diffusi dalla Regione.

Salgono così 26.487 i casi complessivi, i test hanno raggiunto quota 217.039, di cui 5.387 fatti nell'ultimo giorno.

Continua a crescere (arrivato a 6.699) il differenziale fra i guariti complessivi e i malati effettivi. Continuano a calare anche i pazienti in terapia intensiva, che sono 173 (-3), e quelli negli altri reparti Covid (-90).

I nuovi decessi riguardano sei residenti nella provincia di Piacenza, due in quelle di Parma e Reggio Emilia, cinque in quella di Modena, otto in quella di Bologna, tre in quella di Ferrara, uno in quella di Ravenna, due in quella di Forlì-Cesena. Nessun nuovo decesso a Rimini.