Regione E-R dedica uno speciale a Lenz Fondazione

La ricerca artistica di Lenz Fondazione è al centro di uno speciale in programma dal 7 all'11 maggio per #laculturanonsiferma, il palinsesto dell'Assessorato alla Cultura della Regione, sulle piattaforme di Emilia-Romagna Creativa e Lepida Tv, sul canale YouTube Lepida Tv OnAir, sul canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky. In cartellone, in versione integrale alle 21.15, quattro creazioni performative site-specific di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto.

Si parte giovedì con 'Il Grande Teatro del Mondo', apertura del progetto triennale 2018-2020 'Il passato imminente', trittico sulle opere di Calderon de la Barca realizzato con e per il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. Sabato 'Autodafè', progetto scenico-musicale, commissione speciale per il Festival Verdi 2016; domenica (alle 21.20) 'Verdi Macbeth', allestita negli spazi di Lenz Teatro a Parma nel 2018 su commissione del Festival Verdi. Infine, lunedì 11, 'La Vida es Sueno', seconda parte del progetto 'Il Passato Imminente'.