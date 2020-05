Coronavirus, al Montecatone reparto riabilitazione per positivi

Al Montecatone Rehabilitation Institute, ospedale di Imola specializzato nella riabilitazione intensiva di persone colpite da lesioni midollari o affette da lesioni cerebrali acquisite, parte del sistema sanitario della Regione Emilia-Romagna, è stato creato un reparto ad hoc per garantire continuità riabilitativa a pazienti affetti da disabilità positivi al Covid-19.

All'istituto Montecatone, dove ha sede l'Unità spinale più grande in Italia, la presenza di pazienti (meno di una decina) positivizzatisi in corso di ricovero, aveva già imposto la creazione di un reparto Covid-19. Ora quel reparto, dove viene gestita la fase acuta fino all'eventuale trasferimento per il trattamento semintensivo-intensivo nell'ospedale di Imola, nonché la presa in carico riabilitativa e l'adeguata assistenza clinica per le degenze post-acute, ha aperto le porte anche a pazienti provenienti da altri ospedali d'Italia.