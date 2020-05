Il Prefetto di Ferrara blocca l'ordinanza di riapertura dei negozi

"Il Governo blocca la mia ordinanza sulla riapertura delle attività di vendita al dettaglio. Un nuovo attacco all'Italia e alle categorie economiche che sostengono il Paese. Ora Bonaccini ci dia una mano". Lo scrive su Facebook il sindaco di Ferrara Alan Fabbri annunciando lo stop dell'ordinanza firmata ieri per riaprire i negozi non alimentari da lunedì. Fabbri spiega che "oggi il Governo tramite il Prefetto di Ferrara, ha bloccato l'ordinanza".

Ferrara, prosegue Fabbri, "è una tra le città dove la diffusione del virus è più bassa rispetto a tutta l'Emilia-Romagna e a gran parte del Nord Italia. La nostra provincia è diventata un caso di studio" e per questo "il blocco totale imposto dal Dpcm - conclude il sindaco estense - non è più accettabile". (ANSA).