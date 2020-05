Venturi lascia l'incarico di commissario

Sabato 9 maggio il commissario ad acta all'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, cesserà il suo incarico. Una decisione maturata con il consolidarsi del rallentamento del contagio: la scelta è stata condivisa con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che lo aveva voluto in quel ruolo il 5 marzo scorso.

"In queste settimane abbiamo tutti avuto la riprova del fatto che Sergio sia una persona eccezionale - ha detto Bonaccini -, prima ancora che un professionista e un amministratore pubblico serio e preparato. Nonostante scelte personali prese da tempo, ha accettato di rimanere a darci una mano non appena scoppiata l'emergenza sanitaria, diventando un punto di riferimento per l'intera comunità regionale e per tutti i cittadini". Oggi nella consueta diretta delle 17.30 sul profilo Facebook della Regione, che andrà avanti regolarmente fino a sabato, insieme al commissario Venturi parteciperà anche il presidente Bonaccini.