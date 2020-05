Minaccia la moglie che si butta dalla finestra, fermato

Un trentenne di origine straniera è stato fermato ieri pomeriggio dai carabinieri a Ravenna con l'accusa di avere cercato di accoltellare la giovane moglie, connazionale, inducendola così a lanciarsi dalla finestra del loro appartamento del centro storico della città romagnola.

L'episodio si è verificato verso le 17 di domenica. La giovane, dopo un volo di circa cinque metri, è caduta sulla stradina sottostante ed è stata poi ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena: non sarebbe in pericolo di vita. In seguito agli accertamenti dei militari del nucleo operativo coordinati dal Pm di turno Angela Scorza, l'uomo è stato raggiunto da un fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio aggravato e portato in carcere in attesa di convalida. È accusato anche di maltrattamenti in famiglia e di abusi ripetuti nei confronti della consorte.