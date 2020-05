Gli albergatori di Cattolica, l'80% quest'estate non apre

Solo il 20% degli hotel di Cattolica intende aprire questa estate, stando alle condizioni attuali. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Associazione albergatori del comune della riviera romagnolo tra i propri 170 soci. A rispondere sono stati in 144.

Molti hanno risposto 'no' "perché ad oggi non abbiamo ancora i protocolli di sicurezza - spiega il presidente dell'associazione, Massimo Cavalieri - quindi è impensabile pianificare un'apertura, o capire se c'è sia economicamente sostenibile aprire".

C'è poi preoccupazione sul fronte legale. "Se, come vedo oggi - prosegue - il Covid viene classificato come infortunio sul lavoro e un mio dipendente contrae il virus o, nella peggiore delle ipotesi, muore, avrò prima una causa civile e poi una causa penale. Servono poi date certe sull'apertura dei confini.

Se un turista mi chiama e dice, 'vorrei venire il 2 giugno', cosa gli rispondo?. Poi le frontiere per gli stranieri sono chiuse e il turismo interno non basta a coprire il fabbisogno di tutta la nazione".