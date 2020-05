'Un viaggio chiamato bellezza' a Ravenna guidato da carillon

(ANSA) - RAVENNA, 04 MAG - 'Un viaggio chiamato bellezza', un video girato nel centro di Ravenna per compiere un percorso tra monumenti, vicoli e piazze guidati da un fiabesco carillon, protagonisti la ballerina Stella Dal Maso e Mauro Grassi, pianista e direttore artistico della Compagnia ITalento.

L'iniziativa è stata realizzata sabato sera con il team della società ravennate Italdron e la collaborazione dell'assessorato comunale al Turismo: il video è pubblicato in crossposting sulle pagine Fb di Ravenna Tourism, Compagnia ITalento e Italdron.

"Tutti possiamo essere protagonisti di un viaggio chiamato bellezza. Lasciamoci trasportare dall'ispirazione", commenta l'assessore Giacomo Costantini. "Il video è un invito a non smettere di progettare e ad ispirarsi, rivolto soprattutto al turismo e alle arti performative, due mondi che non possono fare a meno l'uno dell'altro e che vivono di pubblico e di relazioni tra le persone". (ANSA).