Sassuolo in campo, ripartono allenamenti individuali

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Alcuni calciatori del Sassuolo sono tornati in campo, in mattinata, per riprendere gli allenamenti individuali. Al Mapei center, quartier generale dei neroverdi, è sceso in campo un piccolo gruppo di calciatori che hanno svolto delle sedute di mantenimento individuale. Di fatto hanno corso nel campo, ben distanziati l'uno dall'altro. (ANSA).