Musica: rinviato il concerto di Joe Satriani a Bologna

In seguito alle disposizioni ministeriali che hanno l'obiettivo di contrastare la diffusione del Covid-19 'Vivo Concerti' ha riprogrammato il 'The Shapeshifting Tour 2020' di Joe Satriani. Il concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna è dunque rimandato dal 10 maggio 2020 al 24 maggio 2021 (ore 21).

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

