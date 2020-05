Gdf Bologna sequestra 3,4 milioni di 'denaro sporco'

Quasi 3 milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna a due coniugi - lui 55 anni italiano e lei di 45 anni francese - indagati per riciclaggio. Sono accusati di avere svolto una serie di operazioni finanziarie per un ammontare di 3.419.211 euro, con l'obiettivo di 'ripulire' il denaro che era parte di un guadagno illecito realizzato in Francia da due complici della coppia: un parente della donna, ex dirigente di un istituto bancario francese, e un broker libanese.

Questi ultimi erano stati coinvolti in un'indagine in Francia per insider trading, e ritenuti colpevoli di abuso di informazioni privilegiate in relazione a due distinte offerte pubbliche di acquisto, lanciate sul mercato finanziario transalpino, che avevano fruttato oltre 6,5 milioni di euro.