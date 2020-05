Due assalti esplosivi a Postamat nel Bolognese

Due sportelli automatici sono stati fatti esplodere ieri sera nel Bolognese: prima quello delle Poste di Altedo, dove nonostante i danni i ladri non sono riusciti a portare via nulla, poi quello dell'ufficio postale di Trebbo di Reno. Qui il colpo è riuscito e il Postamat è stato svuotato, con un bottino ancora imprecisato. I due assalti sono stati compiuti a breve distanza di tempo, dopo le 23, e a quanto si apprende c'è il sospetto che ad agire possa essere stata la stessa banda. In entrambi i casi, testimoni avrebbero visto i ladri incappucciati fuggire su un'Alfa Romeo. Sui due episodi indagano i Carabinieri, che hanno svolto sopralluoghi anche con la Sezione Investigazioni Scientifiche.

Gli assalti di ieri sera potrebbero essere collegati con un fatto accaduto venerdì notte a Bentivoglio, dove i Carabinieri si erano lanciati all'inseguimento di un'Alfa Romeo Giulietta bianca che, alla vista dei militari, aveva invertito il senso di marcia. L'inseguimento era stato interrotto perché i fuggiaschi avevano lanciato sulla carreggiata manciate di chiodi, che avevano forato una delle gomme della gazzella dell'Arma, costretta a fermarsi.