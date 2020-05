Controlli Covid fanno scoprire 'casa spaccio', tre arresti

Un controllo stradale, nel corso delle verifiche sul rispetto delle restrizioni agli spostamenti per l'emergenza Covid-19, ha portato la Polizia ad arrestare tre spacciatori, trovati in possesso di quasi mezzo chilo fra cocaina e hascisc. È successo sabato pomeriggio in via Marco Polo, a Bologna, poco lontano dal centro commerciale Lame.

Gli agenti della squadra Mobile hanno fermato un'auto con a bordo due giovani, che hanno giustificato la loro presenza in giro dicendo di essere andati a comprare panini in un fast-food della zona. Il nervosismo con cui guardavano le buste degli hamburger ha insospettito i poliziotti, che hanno ispezionato i contenitori trovando oltre 200 grammi di cocaina. La successiva perquisizione dell'abitazione dei due coinquilini, in via Tibaldi, ha portato al terzo arresto. In casa c'era infatti la fidanzata di uno dei due che, alla vista degli agenti, ha tentato di liberarsi di un cofanetto in plastica, lanciandolo fuori dalla finestra.

All'interno c'erano 200 grammi di hascisc e alcune dosi di marijuana. Sono stati inoltre sequestrati 1200 euro e un bilancino di precisione. I tre sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti. Nell'appartamento sono state inoltre trovate altre cinque persone, amici degli inquilini, che non avevano alcun valido motivo per trovarsi lì. Tutti sono stati sanzionati per violazione della normativa emergenziale.