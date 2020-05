Al via Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna virtuale

Si è aperta la speciale edizione della 57/a Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna, dal 4 al 7 maggio in versione online, dopo la cancellazione per l'emergenza coronavirus dell'appuntamento in programma originariamente dal 30 marzo al 2 aprile. Grazie a un importante investimento, le numerose attività in calendario della Bologna Children's Book Fair sono state digitalizzate e, per la prima volta, rese accessibili gratuitamente al pubblico di tutto il mondo, non solo alla comunità professionale.

"Appena costretti a cancellare la fiera, ci siamo resi conto che non potevamo stare lontani dalla nostra comunità e abbiamo deciso di rimanere fedeli al nostro ruolo adoperandoci per trasportare la fiera online. L'abbiamo fatto a partire dal nostro core business, lo scambio di diritti, con il Global Rights Exchange, e da lì siamo passati al nostro programma di eventi e mostre. Credo che attività online come quelle che stiamo proponendo in questi giorni potranno proseguire in futuro, integrandosi perfettamente con la fiera tradizionale che si svolge ogni anno a Bologna e che sarà sempre un momento di incontro imperdibile per tutta la comunità del libro per ragazzi. E sono ottimista: guardando avanti, penso che sentiremo di aver imparato a stare tutti ancora più vicini e a condividere ancora più idee per dar vita a nuovi progetti" ha detto Elena Pasoli, Exhibition Manager Bologna Children's Book Fair.

A inaugurare la fiera, che come da tradizione annuncerà i vincitori del Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year, una vera e propria tavola rotonda virtuale, "Children's publishing in the 'new normal': how children's publishers are adapting to a post-pandemic world" che ha visto riuniti in videoconferenza nove editori da ogni angolo del mondo.