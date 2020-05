A Bologna spazi di un museo per aiutare gli artisti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Spazi a disposizione di artisti che oggi, per i riverberi dell'emergenza sanitaria, non hanno un laboratorio o un luogo dove dare forma alla loro creatività.

Nasce a Bologna il Nuovo Forno del Pane, un progetto che poggia le basi sulla ridefinizione identitaria e strategica dal Mambo, il Museo d'Arte Moderna, e che sarà riconoscibile dal logo realizzato da Aldo Giannotti.

L'edificio, che ospitò un forno comunale per approvvigionare la città in tempo di guerra, diventa un centro di produzione interdisciplinare: gli spazi della Sala Ciminiere del Mambo, spiega una nota, da area espositiva, diventeranno un 'hub' per la cultura dove una comunità di artisti potrà riprendere il proprio lavoro sospeso per l'emergenza coronavirus.

"Anche la programmazione espositiva sarà parzialmente interrotta - aggiunge la nota - per dare un luogo di lavoro agli artisti del territorio che abbiano bisogno di riaprtire". Per il Nuovo Forno del Pane, iniziativa ideata dall'Istituzione Bologna Musei, dall'assessorato alla Cultura del Comune e dal Mambo, questo mese verrà lanciata una open call rivolta ai creativi residenti o domiciliati in città. Dopo la selezione, il numero di coloro che potranno accedere sarà regolato per rispettare le disposizioni di sicurezza per il contenimento dei contagi da Covid-19. In questo contesto, informa ancora la nota, saranno a disposizione, "con le modalità modalità di gradualità nella riapertura definite dall'Istituzione Bologna Musei" le collezioni permanenti Mambo e Museo Morandi e la biblioteca.

(ANSA).