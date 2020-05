Caduto nella notte un cornicione in centro a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - Un cornicione di una decina di metri si è staccato da un edificio ed è caduto in strada. E' successo nella notte, all'1.15, in via Broccaindosso, nel centro di Bologna.

I vigili del fuoco hanno isolato la zona e rimosso dal tetto del palazzo le parti che che costituivano un percolo immediato.

Numerosi i calcinacci e i mattoni caduti sulla strada. Si è reso necessario, con l'aiuto dei vigili urbani, transennare la zona per impedire il passaggio dei veicoli e dei pedoni fino alla messa in sicurezza e consolidamento del cornicione. (ANSA).