Sequestrate dalla Gdf di Modena 157.000 mascherine

BOLOGNA, 02 MAG - Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Modena circa 157.000 mascherine - del valore di 800.000 euro - nel corso di due operazioni volte a contrastare pratiche commerciali sleali connesse all'emergenza dettata dalla diffusione del coronavirus. I titolari delle aziende coinvolte sono stati denunciati a piede libero per le ipotesi di reato di frode in commercio e nelle pubbliche forniture. Le Fiamme Gialle hanno individuato mascherine 'Ffp2' e chirurgiche tristrato carenti dei requisiti di sicurezza, commercializzate in provincia e sull'intero territorio nazionale. Il primo intervento dei finanzieri ha portato al sequestro di 132.800 mascherine, in un'azienda con sede a Nel secondo caso gli uomini della Guardia di Finanza, hanno hanno sequestrato 10.470 esemplari delle mascherine in un magazzino di una società modenese e in una farmacia e altri 13.884 pezzi dagli acquirenti della merce, dislocati nelle provincie di Milano, Como, Trento, Reggio Emilia e Perugia.