Migliorano le condizioni della volpe investita a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Migliorano le condizioni della volpe che lo scorso 14 aprile, in periodo di lockdown, aveva raggiunto Bologna e, dopo avere girovagato indisturbata per le vie della città, era stata investita da un'auto all'incrocio tra via Zanardi e via de' Carracci.

I volontari e i veterinari del Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica di Monte Adone hanno soccorso l'animale e lo hanno chiamato Cesare come la persona che li ha contattati per segnalare l'incidente. "Grazie alle cure e alle terapie - ha comunicato lo staff del Centro sui social rispondendo così ai tanti utenti che avevano quali fossero le condizioni dell'animale - la volpe ha recuperato la sensibilità alle zampe". Sottoposto a un intervento chirurgico, "riuscito con successo", ora Cesare "sta rispondendo benissimo alle cure e alla riabilitazione e continua a mostrare - viene spiegato nel post - spiccata personalità e voglia di vivere. Il percorso è ancora lungo, ma ce la stiamo mettendo tutta". (ANSA).