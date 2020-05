Fase 2: commissario E-R, Testa sulle spalle e prudenza

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - "Mi auguro che la prossima settimana, sapendo che da lunedì gran parte della attività produttive riaprono, tutti manteniamo la testa sulle spalle. La responsabilità che abbiamo è quella di mantenere il distanziamento fisico e di stare al sicuro al lavoro, nelle nostre case e anche nelle nostre passeggiate. Stiamo al sicuro, prudenza". Lo ha detto, nel consueto aggiornamento in diretta Facebook, il commissario ad acta per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna Sergio Venturi.

Sottolineando ancora il "record in discesa dei 206 casi positivi, un trend - ha detto - che mi auguro venga rapidamente superato per contare presto 0 casi", il commissario ha proseguito: "La prudenza, che abbiamo imparato in questi mesi, la dobbiamo mantenere nelle prossime settimane per riacquistare la libertà di cui abbiamo tanto bisogno". (ANSA).