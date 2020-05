Dal Sassuolo via libera agli allenamenti individuali

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Anche il Sassuolo dà il via libera agli allenamenti. "A seguito dell'ordinanza della Regione Emilia Romagna con la quale, dal 4 maggio, saranno consentiti in strutture a porte chiuse gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti - fa sapere il club emiliano -, anche di discipline sportive non individuali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a partire da lunedì 4 maggio sarà concesso ai calciatori del Sassuolo l'utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative". Le modalità prevedono sei atleti l'ora, solo la mattina e senza tecnici. (ANSA).