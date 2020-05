Coronavirus: in E-R 206 nuovi casi e 35 morti in 24 ore

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna si sono registrati 206 casi in più (a fronte di 3.871 tamponi, che portano i totale a 25.850 casi) e 35 nuovi decessi, 18 uomini e 17 donne: i morti dall'inizio dell'epidemia sono 3.614. Sono i dati diffusi dalla Regione, aggiornati alle 12.

Le nuove guarigioni sono 332 (12.913 in totale), mentre i casi attivi sono 9.323. I pazienti in terapia intensiva sono 196 (- 1), mentre diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-79). (ANSA).