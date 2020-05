Botte e rapine a gestori minimarket, due arresti

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Due rapinatori ritenuti responsabili di 8 assalti in altrettanti minimarket sono stati arrestati dalla Polizia, al termine di un'indagine della squadra Mobile di Bologna. Si tratta un 25enne e un 32enne, entrambi nati in Moldavia, finiti ai domiciliari in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare firmate dal Gip di Bologna.

Gli episodi sono avvenuti fra aprile e maggio 2019 e i commercianti vittime delle rapine, sei a Bologna e due a Casalecchio di Reno, tutti stranieri originari di Bangladesh o Pakistan, in molti casi sono stati aggrediti e picchiati selvaggiamente dai due banditi, come mostrato dai filmati della videosorveglianza di alcuni negozi.

A incastrarli è stata anche un'impronta, che uno dei rapinatori ha lasciato sul bancone di un negozio preso di mira, in via Montefiorino. E' stato analizzando i filmati che gli investigatori si sono accorti che, mentre uno dei malviventi colpiva il gestore, l'altro appoggiava sul bancone una mano senza guanti. In questo modo è stato identificato il 33enne, dal cui profilo Facebook è stato in seguito possibile risalire anche al complice. Le perquisizioni domiciliari a carico di entrambi hanno permesso alla Polizia di trovare gli indumenti (scarpe, maglie e pantaloni) indossati dai due durante le rapine. (ANSA).