Bologna, da martedì allenamenti individuali

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Da martedì i calciatori del Bologna potranno accedere al centro tecnico di Casteldebole per allenarsi in maniera individuale. Lo comunica la società, dopo l'ordinanza regionale che consente questo tipo di allenamento nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse.

I giocatori della prima squadra, fa sapere la società, avranno la facoltà di proseguire l'attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro tecnico. Sarà consentito agli atleti esclusivamente l'accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l'allenatore e i collaboratori tecnici. (ANSA).