1 maggio: Stadio celebrano 'generazione fenomeni' in corsia

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAG - 'Generazione di fenomeni': uno dei pezzi più famosi degli Stadio, ma anche un omaggio ai lavoratori della sanità, attivi in questa emergenza. E' l'omaggio che il gruppo bolognese ha voluto fare ai medici dell'ospedale Sant'Orsola che, nei giorni scorsi, si è trasformato in un set per la registrazione di un video che ha aperto la trasmissione speciale, dedicata appunto al primo maggio, del 'Volo del Colibrì', la trasmissione promossa dalla Fondazione per l'Innovazione urbana.

"Abbiamo registrato una 'Sant'Orsola Version' - dice Gaetano Curreri - una versione inedita, con l'aggiunta di una strofa che nell'originale non c'era, includendo nei fenomeni dei quali parla la canzone, anche 'Chi sta tutti i giorni qui in corsia'".

Il 'Volo del Colibrì' è stata dedicata, in particolare, anche ai lavoratori dello spettacolo, con la partecipazione di Luca Carboni, Samuele Bersani e Francesco Guccini che, insieme a Jimmy Villotti, ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunghissima carriera. (ANSA).