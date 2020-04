Madel, nuova linea produzione gel mani

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Madel, azienda di detersivi e detergenti con sede a Cotignola (Ravenna), ha attivato una nuova linea di produzione Disinfekto per un gel igienizzante mani, grazie a una linea di credito da 5 milioin concessa da Crédit Agricole.

"Madel è un'eccellenza ecosostenibile nel settore della pulizia - afferma Alessio Foletti, responsabile della direzione Banca d'Impresa - Il finanziamento conferma l'attenzione del nostro gruppo al territorio e alle tematiche legate all'attuale emergenza sanitaria con la forte volontà di contribuire concretamente".

"Madel ha ritenuto di fare questo investimento per allargare la gamma Disinfekto con nuove referenze di Gel-igienizzanti mani, prodotti che garantiscono il bisogno di disinfezione ed igiene, sempre più richiesti dal mercato in questo momento di difficoltà", ha aggiunto il presidente e amministratore delegato dell'azienda, Maurizio Della Cuna.