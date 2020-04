Lotta a zanzara tigre, in E-R arriva app

Passa anche per una app il contrasto alla diffusione della zanzara tigre in Emilia-Romagna. Si chiama 'ZanzaRER' e l'ha lanciata la Regione: collegata a un apposito sito, http://zanzaratigreonline.it, su segnalazione dei cittadini traccerà una mappa dei trattamenti larvicidi eseguiti sul territorio.

L'obiettivo, al centro di una campagna informativa al via sabato anche sui canali social della Regione, è la protezione da un insetto che può trasmettere malattie virali come Dengue, Chikungunya o Zika, ma non il nuovo coronavirus, secondo quanto finora certificato dall'Istituto superiore di sanità.

Quanto agli 'arbovirus', che provocano Dengue o febbre gialla, in Emilia-Romagna lo scorso anno sono stati confermati 39 casi di Dengue e quattro di Chikungunya, tutti importati, e quattro autoctoni di West Nile. Per il 2020 è stato quindi rinnovato il Piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, che coinvolge le aziende sanitarie regionali, l'Istituto zooprofilattico e i Comuni.