Fase 2: rabbia guide turistiche,'Ma quale Festa del Lavoro?'

(ANSA) - RIMINI, 30 APR - Guide turistiche, ambientali e accompagnatori turistici "non potranno alzare una saracinesca per ricominciare dopo mesi di assoluto stallo e non possono-potranno lavorare da remoto". A denunciarlo è il presidente di Confguide Rimini, Marco Torri, che è anche vicepresidente nazionale. "Festa del lavoro, ma quale?", si domanda Torri, "quale lavoro per noi fermi da mesi e dimenticati?".

Le guide chiedono, fra le altre cose, di "disincentivare la trasmissione della cultura attraverso il web perché sarà un vero boomerang nella ripartenza e ripresa futura, così come si deve controllare e bloccare la nascita e proliferazione di figure abusive e la guerra dei prezzi". Al ministro Dario Franceschini, Confguide chiede di potersi sedere a un tavolo virtuale per spiegare le proprie ragioni, e di entrare a far parte di una cabina di regia presso il Mibact. Inoltre vengono chiesti indennità fino ad almeno tutto il 2020, la creazione di un nuovo prodotto turistico in accordo con gli altri settori e una promozione turistica verso la clientela italiana, per esempio tramite 'bonus vacanza'.

"Siamo gli ambasciatori di un territorio e dell'Italia", spiega Torri. "Per quanto dovremo considerarci le Cenerentole del turismo?". (ANSA).