In Emilia-Romagna, dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus si sono registrati 25.436 casi di positività, 259 in più rispetto a ieri. I test effettuati hanno raggiunto quota 182.857 (+5.992). Importante il dato sulle nuove guarigioni, che sono 2.519 (12.322 in totale) e quello sul forte calo dei casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -2.299, passando dagli 11.862 registrati ieri ai 9.563 odierni. Per la prima volta i guariti superano i malati attivi: "una notizia meravigliosa", per il commissario Sergio Venturi.

Il forte aumento dei casi di guariti è dovuto in particolare al riallineamento dei flussi informatici all'Ausl di Reggio Emilia. Sono 39 i nuovi decessi: 21 uomini e 18 donne: complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.551 e gli ultimi riguardano cinque residenti nella provincia di Piacenza, 6 a Parma, 11 a Reggio Emilia, 4 a Modena, 4 a Bologna, 3 a Ferrara, 1 a Ravenna, 4 a Forlì-Cesena, 1 nel riminese.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 6.402, -1.886 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 206 (-20).

Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-381).