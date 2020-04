Conserve Italia, Pomposa illuminata col Tricolore

(ANSA) - POMPOSA DI CODIGORO (FERRARA), 30 APR - Da alcune notti la facciata principale dedicata all'area di produzione dello stabilimento di Conserve Italia a Pomposa di Codigoro (Ferrara) è illuminata con i colori della bandiera italiana. Il Gruppo cooperativo, che produce polpe e passate di pomodoro, vegetali e frutta in scatola con i marchi Valfrutta, Cirio e Jolly Colombani, ha anche intensificato il sostegno alla Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna Onlus effettuando nelle settimane scorse una donazione straordinaria di 52 tonnellate di conserve di pomodoro, legumi e succhi di frutta.

Sono stati poi messi a disposizione dell'Emporio Solidale 'Il Mantello' di Pomposa oltre 4.000 prodotti alimentari per le famiglie indigenti.

L'illuminazione dello stabilimento col Tricolore, spiega il direttore generale di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti, "è una delle modalità che abbiamo scelto per ringraziare chi è impegnato tutti i giorni ad affrontare questa emergenza sanitaria, dai medici e gli infermieri negli ospedali, fino ai nostri collaboratori che continuano a lavorare per produrre alimenti per la popolazione". (ANSA).