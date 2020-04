Barilla dona 360 kg di pasta a comune bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Da Medicina, comune del Bolognese ex zona rossa per coronavirus, di solito parte il grano per lo stabilimento parmense di Barilla ma stavolta il trasporto 'speciale' avviene in direzione contraria: grazie alla Rambaldi Trasporti un carico di 360 chili di pasta, donato da Barilla, arriva all'amministrazione comunale di Medicina.

L'idea è stata della ditta Rambaldi, che trasporta dai magazzini della Cesac il grano del territorio di Medicina agli stabilimenti della Barilla. Stavolta il percorso è inverso e la Rambaldi ha portato a Medicina prodotti finiti che verranno distribuiti alle famiglie più fragili del territorio. E fissato al pallet di pasta nella consegna di ieri i dipendenti Barilla dello stabilimento di Pedrignano hanno lasciato un messaggio per gli "amici di Medicina". (ANSA).