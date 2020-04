Trasporto del grano, accordo Barilla-Lotras

Il Gruppo Barilla ha avviato una collaborazione con Lotras per il trasporto di grano duro su ferrovia dal Terminal di Incoronata di Foggia allo stabilimento di Parma. L'accordo, informa Barilla, prevede la realizzazione di 30 treni che, ogni settimana, consentiranno il trasferimento di frumento duro dalla Capitanata al territorio emiliano, per un totale di circa 30mila tonnellate di grano duro.

L'iniziativa rientra nell'impegno del Gruppo Barilla sul fronte della sostenibilità in linea con la mission 'Buono per Te, Buono per il Pianeta'. Ogni treno che partirà da Foggia permetterà di evitare la mobilità sulle lunghe percorrenze di circa mille camion, con benefici in termini di sicurezza stradale ed emissioni di CO2 che verranno ridotte di oltre 1.500 tonnellate (-70% rispetto al trasporto via gomma). Coinvolta anche Mercitaliarail (Gruppo Ferrovie dello Stato) che mette a disposizione con la trazione ferroviaria specifici carri tramoggia in grado di assicurare adeguate condizioni di trasporto.