Pizzeria al completo coi 'ritratti' dei clienti

Ritratti dei clienti incollati alle sedie dei tavoli in pizzeria per "dare qualche sorriso e un po' di ottimismo via social". È l'idea di un pizzaiolo modenese, Vincenzo Iannuzzi, che in collaborazione con un grafico, Paolo Pennacchia, ha realizzato riproduzioni su carta dei clienti più affezionati, apponendole alle sedie per dare il senso di un locale, 'La Rustica' di Fiorano (in provincia di Modena), comunque pieno nonostante gli effetti del lockdown. L'iniziativa è stata mostrata su Facebook con un video. A riportare la notizia è l'edizione locale del Resto del Carlino.

"Mi ritengo fortunato - spiega Iannuzzi - perché in questo periodo ho potuto continuare a lavorare con le consegne a domicilio, attraverso questa iniziativa ho voluto mandare un messaggio positivo in questi tempi difficili per superare i quali servirà grande fiducia".