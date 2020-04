Per la Festa della mamma le azalee Ior sono a domicilio

(ANSA) - FORLI, 29 APR - Azalee prenotabili online e recapitate a domicilio per la Festa della Mamma in questo periodo di emergenza pandemica. Per tutto il mese di maggio, svincolandola dalla data ufficiale di domenica 10 maggio, l'Istituto oncologico romagnolo (Ior) darà la possibilità a qualsiasi cittadino delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini di sorprendere la mamma con un dono da recapitare direttamente a domicilio in tutta sicurezza.

Da anni scendono in campo per lo Ior più di 1.000 volontari durante il weekend della Festa con le azalee che sostengono la ricerca scientifica oncologica, per dare una speranza in più a tutte le persone colpite da tumore. L'Istituto ha così studiato questo modo alternativo affinché la celebrazione della Festa della Mamma torni ad essere l'occasione di amore e solidarietà che è sempre stata, per non far rallentare in alcun modo la ricerca di una cura contro il cancro per i tanti che sfidano questa malattia ogni giorno. Chiunque può già effettuare gli ordini tramite la pagina web www.insiemeachicura.it/festadellamamma. (ANSA).