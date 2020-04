Esercito in E-R per mascherine e supporto in Rsa

Continua l'impegno dell'Esercito Italiano nell'emergenza Covid-19 e della Brigata Aeromobile Friuli, impegnata dal trasporto dei dispositivi di protezione al supporto al supporto del personale nelle strutture residenziali per anziani . Ieri, su richiesta della Protezione Civile, un elicottero del 7° Reggimento Aves 'Vega' è atterrato all'Aeroporto Marconi di Bologna con un carico da 1 tonnellata di dispositivi di protezione individuali. Il materiale, insieme ad un'altra spedizione da 2 tonnellate arrivata a bordo di un C-27 J dell'Aeronautica Militare, è stato preso in carico dal personale del Reparto comando e supporti tattici 'Friuli' della Brigata Aeromobile e consegnato a centro di raccolta di Reggio Emilia. Da qualche settimana, personale sanitario della 'Friuli' sta prestando servizio in strutture residenziali per anziani dell'Emilia-Romagna, mentre circa 300 militari sono impegnati insieme alle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle disposizioni per contenere i contagi da coronavirus.