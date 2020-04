È stata rinviata per una settima volta, di nuovo "di una settimana", l'udienza in cui deve essere deciso se prolungare di altri 15 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere al Cairo con l'accusa di propaganda sovversiva. Lo ha riferito all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, aggiungendo che anche questo rinvio è dovuto al coronavirus e ha riguardato tutti gli altri casi oggi all'esame del giudice.