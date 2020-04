McDonald dona pasti a Cucine Popolari

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Le Cucine Popolari di Bologna, il progetto dell'Associazione CiviBo Onlus che supporta chi nel territorio è in condizione di fragilità economica, sociale e relazionale e ancora di più in questo periodo di emergenza, riceveranno ogni settimana da McDonald 450 pasti da distribuire alle persone meno abbienti.

Un contributo - si legge in una nota - quello del ristorante bolognese di via Stalingrado della catena fast food americana - che a livello nazionale sostiene diverse e importanti iniziative benefiche - a chi nel capoluogo emiliano è in difficoltà, in un momento in cui il numero dei bisognosi è aumentato a causa dell'emergenza Covid-19 e del blocco delle attività lavorative.

"Nuovi ospiti, purtroppo, si stanno aggiungendo alla nostra consueta famiglia - spiega Roberto Morgantini, ideatore del progetto Cucine Popolari - per fortuna, nuove forme di aiuto stanno ampliando la sfera delle realtà che avvertono il bisogno di protendere un mano in soccorso alle nostre tavole". (ANSA).