In GU Consorzio Anguria Reggiana Igp

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 28 APR - Il riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Anguria Reggiana Igp è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. La caratteristica comune a tutte le tipologie di Anguria Reggiana Igp, garantite dal bollino identificativo - spiega una nota della locale Coldiretti - è l'elevato tenore zuccherino,. Un altro elemento che distingue l'Anguria Reggiana, e che ne giustifica il legame con il territorio, è l'abilità dei produttori e la raffinata tecnica colturale adottata, che si manifesta in particolare al momento della raccolta, o "stacco", solo dei frutti al giusto punto di maturazione. A distanza di quasi 4 anni dal riconoscimento dell'Indicazione geografica protetta che ha legato il prodotto al suo territorio, rappresentando un grande valore per tutto il sistema con garanzie di produzione, qualità e tracciabilità - spiega una nota - la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale completa il percorso iniziato molti anni fa