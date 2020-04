Coronavirus: -222 malati in Emilia-Romagna

Sono 24.914 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 252 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni sono 433 (9.439 in totale) mentre i test effettuati hanno raggiunto quota 172.589, 7.610 in un solo giorno, un record. In netto calo i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -222 rispetto a ieri (12.003 contro 12.225).

Le persone in isolamento a casa arrivano a 8.384, -114. I pazienti in terapia intensiva sono 228 (-19). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti (-66). Ma si registrano anche 41 nuovi decessi: 17 uomini e 24 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.472.