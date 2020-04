Cisterna perde acido cloridrico nel Bolognese, intervento Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Delicato intervento dei Vigili del Fuoco in mattinata a Imola, nel Bolognese, per una fuoriuscita di acido cloridrico da un camion cisterna che stava trasportando il carico da Bergamo a Ravenna. L'autista si è accorto della perdita e ha allertato i pompieri, che hanno rapidamente raggiunto il mezzo, in sosta in un parcheggio in via Selice, di fronte a un ristorante al momento chiuso.

Sul posto la squadra NBCR (nucleare, batteriologico, chimico, radiologico) e un'altra in appoggio. Dopo avere transennato l'area e contenuto la fuoriuscita dalla cisterna, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la fuoriuscita utilizzando materiale assorbente per asciugare l'acido finito a terra. Hanno inoltre montato ventilatori per evitare che i vapori potessero raggiungere le vicine abitazioni. Il camion trasportava circa 15mila litri di acido, che sarà necessario travasare in un'altra cisterna. Sul posto anche il personale dell'Arpae per le rilevazioni ambientali. (ANSA).