Bonaccini: chiesto a Conte impegni per Piacenza

"Ho detto al presidente Conte che Piacenza è la provincia più piccola dell'Emilia-Romagna, e la più colpita dal Coronavirus e ha bisogno di impegni sia sul piano sanitario che su quello economico per dare una prospettiva". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al termine dell'incontro con Conte a Piacenza.

"Questo territorio - ha detto Bonaccini - avrà un nuovo ospedale: chiediamo che si acceleri perché il nuovo ospedale abbia ciò che serve se dovessero ripetersi queste epidemie. Poi ho chiesto al ministro della difesa di verificare se l'ex ospedale militare possa essere concesso al Comune, pronti a un grande investimento per farci nuovi servizi socio assistenziali per la città di Piacenza. E investiremo anche per dotare la città di un nuovo centro di protezione civile". (ANSA).