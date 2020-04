Ristoratore pensa a fase 2: 'Dimezzeremo i coperti'

La Romagna si riorganizza in vista della fase due. A Santarcangelo di Romagna lo storico ristorante 'La Sangiovesa' cambia formula in vista del primo giugno preparandosi ad accogliere molti meno ospiti. Prima osteria ad aprire nel borgo romagnolo, è sempre stata aperta sette giorni su sette tutti i giorni dell'anno. Qui i coperti potevano essere fino a 250 a sera. "Chiudere il 9 marzo per noi è stato uno choc. Non eravamo mai stati chiusi prima d'ora, mai fatte ferie", racconta all'ANSA la titolare Cristina Maggioli.

Da giugno tutto cambierà. La tradizionale convivialità romagnola delle locande piene subirà un contraccolpo. "Sarà la sfida più grande - spiega Maggioli - Siamo stati sempre pieni di gente e adesso dovremo reinventarci. Avremo probabilmente meno della metà dei coperti. Eravamo abituati a correre per servire i piatti in tempi brevi, ora non servirà più. Avremo più tempo per raccontare i cibi e i vini". La data scelta per la riapertura di bar e ristoranti li ha colti di sorpresa. "Speravo prima. Giugno è già estate e la gente vuole stare all'aperto, ma ci adegueremo. Nel frattempo partiamo col delivery, anche se la tagliatella spedita a casa per un romagnolo non ha senso. Stiamo pensando a menù ad hoc".

In queste settimane di chiusura si sono inventati anche "l'aperitivo romagnolo", un pacco di prodotti locali spedito a casa. "Ci sono state più di cento richieste anche da altre parti d'Italia come Lombardia e Veneto", spiega la ristoratrice. A fare le consegne nei dintorni erano i camerieri stessi del locale. "La gente del posto li riconosceva, è stato bello".