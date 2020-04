Covid-19, in E-R 24.662 casi e 3.431 morti

In Emilia-Romagna dall'inizio della crisi sanitaria si sono registrati 24.662 casi di positività al nuovo coronavirus, con 212 nuovi casi, ancora uno degli aumenti fra i più bassi registrati ultimamente. Le nuove guarigioni sono 283 (9.006 in totale). I test effettuati hanno raggiunto quota 164.979 (+3.051). Ancora in calo i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi a oggi: -116 rispetto a ieri (12.225 contro 12.341).

Le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, complessivamente arrivano a 8.498, -79 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 247 (+2 rispetto a ieri). Diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-55). Le persone complessivamente guarite salgono a 9.006 (+283). I nuovi decessi sono stati 45, 26 uomini e 19 donne: complessivamente le vittime in regione sono arrivate a 3.431.