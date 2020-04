1 maggio: iniziativa in streaming per i sindacati di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - Il Primo Maggio dei sindacati bolognesi sarà in una piazza virtuale. Cgil, Cisl e Uil, non potendo, come di consueto, organizzare la manifestazione in Piazza Maggiore, sarà con i segretari generali Maurizio Lunghi (Cgil), Danilo Francesconi (Cisl) e Giuliano Zignani (Uil) in collegamento, dalle 10.30 alle 11.30, su Ètv (canale 10 e in diretta Facebook), per una riflessione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ripresa produttiva ed emergenza sanitaria.

Interverranno, anche, per un saluto, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e l'arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi.

Inoltre in tutte le mense delle Cucine Popolari, nella stessa giornata di venerdì, insieme ai pasti da asporto verrà regalato un garofano rosso a nome di Cgil, Cisl e Uil. (ANSA).