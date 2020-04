Insultano i carabinieri su Facebook, denunciati nel Reggiano

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Hanno offeso e diffamato i carabinieri scrivendo dei commenti si Facebook e per loro è scattata la denuncia.

I carabinieri di Boretto (Reggio Emilia) hanno infatti denunciato un 47enne di Reggio Emilia per oltraggio a un Corpo amministrativo e giudiziario dello Stato e un 50enne di Boretto per diffamazione aggravata.

Il primo ha scritto un commento con frasi offensive nei confronti dei carabinieri mentre il secondo ha prodotto un post in cui commentava con frasi diffamatorie l'operato dei carabinieri di Boretto relativamente a un controllo di alcune persone a piedi accusandoli di non fare controlli ai veicoli.

(ANSA).