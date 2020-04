In E-R i bagni in mare restano vietati

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - In Emilia-Romagna i bagni in mare restano vietati. Lo fa sapere la Regione Emilia-Romagna dopo il chiarimento del governo in materia. "Qui non cambia nulla, per cui fino al 4 maggio - ha detto l'assessore al turismo Andrea Corsini non è consentito fare bagni in mare, né passeggiate".

Le nostre regionali, infatti, non consentono di allontanarsi dalle immediate vicinanze della propria abitazione se non per comprovati e validi motivi e non è prevista la possibilità di accedere all'arenile".

"Naturalmente - prosegue Corsini - dal 4 maggio qualcosa cambierà, per quanto riguarda le più stringenti misure di prevenzione per ostacolare la diffusione del Covid-19, ma fino ad allora in Emilia-Romagna valgono le norme che attualmente sono in vigore" (ANSA).