Coronavirus: in E-R altri 39 morti, un terzo nelle Rsa

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 241 casi in più di contagio da Coronavirus e 39 nuove morti, un terzo delle quali sono nelle residenze per anziani. I nuovi decessi riguardano 17 uomini e 22 donne, portando il dato complessivo a 3.386.

Dall'inizio della crisi sanitaria da coronavirus si sono registrati 24.450 casi di positività al Coronavirus, quindi con aumenti fra i più bassi registrati più volte negli ultimi giorni. I tamponi hanno raggiunto quota 146.146 (+5.045). Ancora in calo i casi positivi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, secondo i dati accertati alle 12. I pazienti in terapia intensiva sono 245 (-1 rispetto a ieri). E diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-23).

"In Emilia-Romagna facciamo 5-6mila tamponi al giorno - ha detto il commissario Sergio Venturi - ci stiamo attrezzando per arrivare a farne 10mila al giorno. E' una corsa che stiamo facendo, ma vogliamo arrivare a farne di più" (ANSA).