Coronavirus: a Bologna spille avatar per personale sanitario

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Una spilla da mettere sul camice, con il nome e il disegno, per dare un volto al personale sanitario nascosto dalle protezioni individuali. E' l'iniziativa dei reparti dialisi del Policlinico di Sant'Orsola: spille avatar per vedere "oltre" la mascherina.

Tute, guanti e mascherine antiCovid, infatti, impediscono spesso il riconoscimento immediato del personale, soprattutto in un reparto in cui i pazienti sono cronici e conoscono bene medici e infermieri.

La spilla, oltre al nome, riporta un disegno, un avatar appunto, che lo rappresenta: capelli castani, o neri, lisci o ricci. Occhi azzurri o marroni e così via.

Gli avatar sono stati creati e donati da Laura Zavagli, un'artigiana di Calderara di Reno che ha avuto l'idea e l'ha portata avanti assieme a Pietro Giurdanella coordinatore infermieristico delle dialisi e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Bologna.

"Il progetto funziona - racconta Francesca Presentati, un'infermiera del reparto che ha seguito il progetto - oltre all'impatto positivo sui pazienti, aiuta anche noi: quando siamo tutti bardati fatichiamo a riconoscerci". (ANSA).