Bonaccini, i cantieri riaprano già da domani

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - "I cantieri, secondo me, dovrebbero riaprire già da domani o da martedì. Potrebbero riaprire per l'edilizia scolastica, le strade. Molte imprese, penso all'agroalimentare, non hanno mai chiuso: se vengono rispettate le norme, se ci sono garanzie di sicurezza, ci sono luoghi di lavoro più sicuri delle file ai supermercati". E' quello che Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni chiederà al governo alla riunione del pomeriggio della cabina di regia. Ne ha parlato a Sky Tg24.

"Oggi bisogna decidere - ha detto - non è più tempo di aspettare. Ci sono alcune questioni da decidere come la riapertura delle manifatture di interesse internazionale, come automotive, moda, ceramica. Le apriamo il 4 o già domani? Per aprire nuove attività produttive nessuna regione può fare da sola, senza un decreto nazionale, le Regioni possono restringere. Mancano poche ore a lunedì e le decisioni vanno prese perbene per poi comunicarle bene: mai come oggi si è capito quanto sia fondamentale comunicare bene".

Bonaccini chiederà anche di togliere l'Iva sulle mascherine, auspicandone l'obbligatorietà, e linee guida nazionali sul distanziamento in vista della riapertura dei negozi che potrebbero avere orari scaglionati. (ANSA).